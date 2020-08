La “gufata” social di Kakà: “Champions? Passeranno Real Madrid e Juventus…”

Ricardo Kakà è stato sicuramente tra i calciatori più forti del mondo. Non si può dire altrettanto delle sue doti… da veggente. In vista del turno di Champions League disputato nella notte, l’ex fantasista brasiliano si era cimentato in un pronostico su chi avrebbe passato il turno tra Manchester City-Real Madrid e Juventus-Lione. Il siparietto con il profilo ufficiale della competizione europea, però, si è rivelato… una gufata.

Kakà: pronostico errato

Chissà cosa penseranno Real Madrid e Juventus quando scopriranno che il pronostico di Kakà… beh, diciamo solo che non ha portato proprio fortuna. “La Champions League è tornata”, aveva scritto il brasiliano. Pronta la risposta del profilo Twitter del torneo: “Quali squadre passeranno stasera Ricardo?”. La risposta dell’ex calciatore è stata immediata: “Real e Juve”.

Peccato, però, che al termine delle due gare di ritorno, sia gli spagnoli che i bianconeri siano stati eliminati. Insomma. Una gufata in piena regola per Kakà. Adesso le altre squadre che saranno impegnate prossimamente sperano di non essere protagoniste dei suoi pronostici…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE