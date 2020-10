La serata magica di Rashford: tripletta e doppio record eguagliando… Solskjaer

Notte di Champions League magica per Marcus Rashford che regala al suo Manchester United una vittoria importante nelle seconda giornata del girone di Coppa. L’attaccante inglese, entrando dalla panchina, ha segnato una tripletta nel 5-0 rifilato dai Red Devils al Lipsia.

Rashford da record

Come ricorda Opta, Rashford è diventato il quinto giocatore della storia della Champions League capace di segnare una tripletta da subentrato. Ma per l’inglesino del Manchester United, contro il Lipsia sono bastati solo 27 minuti. Ed è questo il record che gli permette di essere l’unico ad esserci riuscito in così poco tempo. Gli altri giocatori che ci sono riusciti sono stati Kylian Mbappé ( in 38 minuti), Walter Pandiani (44′), Joseba Llorente (45′) e Uwe Rosler (52′).

Ma la serata magica dell’attaccante Red Devils non termina qui. Infatti, altra curiosità, Rashford è il secondo giocatore a segnare una tripletta da subentrato per il Manchester United. Il primo era stato chi, ora, è il suo allenatore, ovvero Ole Gunnar Solskjaer riuscito in impresa nel 1999 in Premier League contro il Nottingham Forest.