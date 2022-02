La Uefa ha deciso: finale di Champions League si giocherà a Parigi

L'annuncio della Uefa

Il comitato esecutivo dell’Uefa, riunitosi questa mattina alle 10, ha deciso ufficialmente di spostare la finale di Champions, prevista per il 28 maggio da San Pietroburgo, allo Stade de France di Parigi. A riportarlo sono i principali organi di informazione tra cui La Gazzetta dello Sport. Successivamente è arrivata anche la conferma della stessa Uefa con una nota ufficiale in cui si ringrazia il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron "per il suo personale sostegno e impegno per il trasferimento della partita più prestigiosa del calcio europeo".