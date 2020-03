La Uefa vuole salvare la Champions, ipotesi eliminazione diretta dai quarti

Il ritardo della sospensione della Champions League ha fatto capire quanto la Uefa le abbia provate tutte per andare avanti. Il Coronavirus però non lo ha permesso e alla fine Ceferin ha dovuto cedere. Così hanno fatto anche Premier e Bundesliga scatenando non poche polemiche in Germania e Inghilterra.

SALVARE LA CHAMPIONS – La Uefa però non demorde e vuole assolutamente portare avanti la competizione. La finale è in programma il 30 maggio a Istanbul e considerata la situazione è lecito chiedersi se entro quella data tutto sarà rientrato. Dall’Inghilterra però fanno sapere che a Nyon esiste un piano per portare fino in fondo la stagione europea dei club. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Uefa avrebbe in programma di disputare dai quarti partite ad eliminazione diretta. L’ipotesi è fare giocare le squadre in campo neutro affinché nessuno possa trarre vantaggio da pubblico.