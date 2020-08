Lahm sicuro: “Flick fondamentale per il Bayern Monaco. Contro Psg è favorito”

Ancora poche ore alla finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco. Philipp Lahm, storica bandiera del club tedesco, ha commentato le sue aspettative per la gara odierna ai microfoni di ZDF dando grandi meriti al tecnico Hansi Flick.

Lahm: “Flick fondamentale. Bayern Monaco favorito”

“Se guardiamo al passato del Bayern Monaco, ci sono stati Ottmar Hitzfeld o Jupp Heynckes, e questi allenatori sono sempre stati un punto di forza della squadra”, ha spiegato Lahm facendo il paragone con Flick. “Loro non si mettevamo in mostra ma sapevano come lavorare con la squadra. È esattamente in questo modo che è Hansi Flick è riuscito a raggruppare le forze all’interno del club e far diventare il gruppo l’arma in più. Ha visto di chi si può veramente fidare, chi è importante per la squadra. Il Bayern Monaco si è assolutamente ritrovato ed è per questo che secondo me è leggermente favorito in finale”.

