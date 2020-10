L’allenatore del Midtjylland avverte: “Con il nostro gioco metteremo in difficoltà Liverpool, Atalanta e Ajax”

Bryan Priske, allenatore del Midtjylland avverte Atalanta, Liverpool e Ajax, le squadre sulla carta favorite nel girone dei danesi che domani sera esordiranno in casa contro l’Atalanta di Gasperini.

LE PAROLE DI PRISKE

Priske lancia la sfida alle avversarie nel girone di Champions: “Noi siamo orgogliosi di esserci qualificati a una competizione così importante, cercheremo di complicare la vita il più possibile a tutte le nostre avversarie. Non penso a quanti punti possiamo fare, ma il nostro gioco metterà in difficoltà Liverpool, Ajax e Atalanta. Ho fiducia nei miei ragazzi, la nostra è una buona squadra, costruita per affrontare campionato e Champions League. Abbiamo giocatori importanti, con esperienza internazionale, il nostro gioco esalta le loro caratteristiche. Domani vogliamo fare la nostra partita, l’Atalanta è una squadra di qualità”.