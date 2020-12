L’Atalanta ripete la magia: è agli ottavi di Champions. Ajax k.o. 1-0

L’Atalanta ci ha preso gusto. Per il secondo anno consecutivo, la Dea è agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Gian Piero Gasperini ripete il miracolo della scorsa stagione con una prova di maturità nella tana dell’Ajax, l’ultimo ostacolo verso la fase a eliminazione diretta. Decide Luis Muriel, entrato a partita in corso e bravissimo a finalizzare un contropiede perfetto.

IL MATCH

La tensione si fa sentire fin dai primi minuti, ma nessuna delle due formazioni rinuncia alla propria identità, attaccando con veemenza. La prima occasione capita sui piedi di De Roon che calcia violentemente, ma non trova la porta per questione di centimetri. L’Ajax reagisce solamente nel recupero della frazione di apertura con il colpo di testa di Brobbey bloccato da Gollini. Il portiere della Dea è il protagonista della ripresa quando si esalta su Promes (poi cancellata dal fuorigioco), sbarra la strada a Huntelaar, che aveva sfruttato un passaggio errato tra i nerazzurri, e infine diventa una muraglia sul tiro ravvicinato di Klaasen. Al 79′ l’Ajax resta in 10 per l’espulsione di Gravenberch, ammonito per due volte. All’86’ si sblocca l’incontro: palla perfetta per Muriel che salta Onana e deposita in rete. Nel finale l’Atalanta si ritrova altre tre occasioni per chiudere il discorso, ma spreca malamente. L’Ajax prova a rifarsi sotto, ma senza convinzione.