L’Atalanta scappa CR7 la riprende. Juve batte lo Zenit e si qualifica

Cristiano Ronaldo spegne i sogni della Dea

Vince la Juve pareggia l'Atalanta stasera in Champions League nelle gare del quarto turno della fase a gironi. Tutto facile per la Juventus che si sbarazza nella ripresa dei russi dello Zenit vincendo con il punteggio di 4-2. La Juventus ha chiuso il discorso qualificazione allo Stadium. Dybala firma il vantaggio all'11', ma un autogol di Bonucci ristabilisce la parità. Nella ripresa la Joya fa doppietta su rigore. McKennie colpisce una traversa, subito dopo Chiesa sigla il tris. Nel finale arriva il poker di Morata, poi segna Azmoun. La Juventus resta a punteggio pieno e vola agli ottavi con due giornate di anticipo

ATALANTA - Più ardua la partita dell'Atalanta che al Gewiss ha pareggiato con il Manchester di Cristiano Ronaldo col punteggio di 2-2. Gara quasi perfetta al Gewiss da parte della squadra di Gasperini che imbriglia il Manchester United a lungo ma non riesce a portare a casa una preziosa vittoria. Parte bene lo United che colpisce un palo con McTominay. Poi l’Atalanta reagisce e segna con Ilicic. Nel recupero del primo tempo Ronaldo fa 1-1. Nella ripresa Zapata riporta in vantaggio i padroni di casa ma allo scadere ancora CR7 pareggia i conti per il 2-2 finale. United e Villarreal a quota 7, Atalanta a 5 nel gruppo F