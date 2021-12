L’Atalanta si sveglia tardi: Villareal accede agli ottavi

Sconfitta per 3-2 per i nerazzurri al Gewiss Stadium

L'Atalanta esce dalla Champions League avendo perso in casa contro il Villareal per 3-2 al termine di 90' ricchi di emozioni e tanti errori. Per i nerazzurri adesso il percorso europeo proseguirà in Europa League visto che l'undici di Gasperini è giunto terzo nel girone. Dopo il rinvio per neve si gioca al Gewiss Stadium: doccia gelata per i nerazzurri, sotto dopo appena 3' dopo un grave errore difensivo che spiana la strada verso la porta a Danjuma. Prima dell'intervallo arriva anche il raddoppio del Villarreal, con Capoue; a inizio ripresa ancora Danjuma a segno. Malinovskyi e Zapata, con due gol in 9', provano a riaprirla. Palo clamoroso di Muriel ma anche il Villareal al 95' ha sprecato un clamoroso gol in contropiede. Nerazzurri escono di scena dalla Champions ma restano i rimpianti per aver subito nel primo tempo. Villareal agli ottavi.