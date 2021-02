Lazio-Bayern Monaco diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Bayern Monaco si gioca questa sera martedì 23 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 per l’andata degli ottavi di Champions League. Padroni di casa reduci dal successo in campionato contro la Sampdoria, ospiti fermati in Bundesliga dall’Eintratch Francoforte.



Lazio-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Formazioni che dovrebbero essere state già decise da entrambi gli allenatori. La Lazio di Simone Inzaghi si affiderà a Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. I campioni in carica della Champions, nonché del Mondo, guidati da Flick opteranno per Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lazio-Bayern Monaco si giocherà, come detto, questa sera martedì 23 febbraio 2021 allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00. La sfida di ritorno in programma il 17 marzo, invece, vedrà ovviamente i campi invertiti.

Come tutti gli altri match della Champions League 2020/21, Lazio-Bayern Monaco sarà in diretta tv su Sky. I canali di riferimento per seguire il match in diretta saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara odierna sarà visibile anche sulle reti Mediaset: è infatti prevista la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Per quanto riguarda la visione in live streaming, la gara Lazio-Bayern Monaco potrà essere vista in diretta streaming attraverso Sky Go, la piattaforma che Sky mette a disposizione di tutti i suoi abbonati, fruibile semplicemente scaricando l’app e facendo login con i dati del proprio Sky ID. La partita sarà visibile anche su Now TV, servizio di streaming di Sky: basterà collegarsi al sito e selezionare uno dei pacchetti proposti.

Per chi avesse la possibilità di usufruire dei due servizi prima citati, potrà optare per una terza scelta. Vista la diretta in chiaro su Canale 5, la gara dei biancocelesti contro i campioni di Germania verrà trasmessa anche in live streaming gratuito sul sito Mediaset e quindi su Mediaset Play.