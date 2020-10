Lazio-Borussia Dortmund diretta tv e streaming Champions League, dove vedere il match oggi

Lazio-Borussia Dortmund si gioca oggi, martedì 20 ottobre, per il primo match del girone di Champions League. Fischio d’inizio previsto per le 21.00 all’Olimpico di Roma, casa biancoceleste. La squadra di Inzaghi dovrà fare molta attenzione ai giovani scatenati gialloneri con una potenza in attacco notevole.

Lazio-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Squadre praticamente già sicure quelle delle due formazioni. Strakosha tra i pali, Luiz Felipe, Acerbi e Hoedt in difesa. Marusic e Fares sulle corsie laterali. Milinkovic-Savic e Lucas Leiva in mezzo al campo con Luis Alberto più avanzato al servizio di Immobile e Correa. Ospiti che scenderanno in campo con Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; in avanti il trio delle meraviglie Sancho, Reus e Haaland.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La gara tra Lazio-Borussia Dortmund si giocherà come detto oggi martedì 20 ottobre 2020 alle ore 21. La sfida tra i biancocelesti e i tedeschi verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della Champions League. La seguente gara in questione sarà visibile su Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Il match non sarà visibile in chiaro.

Esistono poi altre due soluzione per vedere la partita tra Lazio e Borussia Dortmund. Ovvero la diretta in streaming grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L’alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.