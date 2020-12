Lazio-Bruges diretta e streaming Champions League, dove vedere il match oggi

Lazio-Bruges si gioca oggi martedì 8 dicembre 2020 per l’ultima gara del girone di Champions League. Fischio d’inizio previsto per le ore 18.55 allo Stadio Olimpico di Roma. Alla squadra di Simone Inzaghi basta un punto per accedere alla fase successiva del torneo.

Lazio-Bruges, le probabili formazioni

Pochi dubbi per le due squadre. La Lazio farà affidamento ancora su Reina in porta. Recupera Luiz Felipe che sarà in difesa con Hoedt e Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic in mezzo al campo. Immobile con Correa in attacco. Il Bruges si affida a Mignolet; Mata, Deli, Mechele, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Dennis, De Ketelaere, Lang.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

BRUGES (4-3-3): Mignolet; Mata, Deli, Mechele, Sobol; Vormer, Rits, Vanaken; Dennis, De Ketelaere, Lang.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lazio-Bruges si disputerà questa sera, martedì 8 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio della gara di Champions League è in programma per le ore 18.55. Sarà Sky, che detiene i diritti della Champions League, a trasmettere Lazio-Bruges in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale teerrestre) e Sky Sport.

La sfida dei biancocelesti potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook. L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle partite di Champions League a chi acquista uno dei pacchetti proposti.