Lazio, Correa: “Pareggio che vale tantissimo, quando siamo uniti ci scordiamo delle difficoltà”

La Lazio strappa un pareggio preziosissimo con lo Zenit San Pietroburgo nonostante le tante difficoltà dovute alle questioni legate al Covid-19. El Tucu Correa ha analizzato il pareggio ottenuto dai biancocelesti grazie all’ennesima rete di Caicedo: “Quando siamo così uniti ci scordiamo delle difficoltà e facciamo bene – dichiara Correa a Lazio Style Radio -. E’ un punto che vale tantissimo. E’ stato bello scendere in campo con il pubblico sulle tribune, spero presto di riavere i nostri tifosi allo stadio, ci mancano. Abbiamo avuto le occasioni anche per vincere questa partita. Domenica c’è la Juve, dobbiamo fare il meglio che possiamo per poter battere i bianconeri”.