Lazio, il gol di Parolo vale la “consolazione” e un podio da record…

Un gol di testa a rendere l’eliminazione dagli ottavi di Champions League meno amara. Marco Parolo si toglie la soddisfazione di segnare ai campioni in carica del Bayern Monaco nel ritorno della sfida della sua Lazio contro i tedeschi. Una rete che non salva gli uomini di Inzaghi ma che permette al centrocampista di agguantare un podio da record nel torneo.

Lazio, il gol di Parolo vale un record

Oltre alla gioia personale di segnare contro i campioni d’Europa e del mondo in carica, Marco Parolo con il suo gol si è guadagnato un posto in un club speciale: quello dei marcatori più anziani della storia della Champions League. Il centrocampista, infatti, come riporta Opta, con i suoi 36 anni e 51 giorni, è diventato il terzo giocatore più “vecchio” a segnare in una partita nella fase ad eliminazione diretta.

Nella speciale classifica, davanti al giocatore della Lazio, solo due leggende del calcio mondiale: Paolo Maldini (36 anni e 333 giorni) ed il primatista Ryan Giggs (37 anni e 148 giorni).