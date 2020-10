Lazio, Inzaghi: “Contro il B. Dortmund prestazione ben diversa da quella di Genova”

Il tecnico della Lazio Simoni Inzaghi ha presentato la partita con il Borussia Dortmund match d’esordio in Champions League. “Il nostro esordio avremmo voluto farlo davanti ai nostri tifosi, sappiamo quanto hanno aspettato questo giorno. Però, purtroppo, non ci saranno ma cercheremo di fare una grande gara soprattutto per loro. Arriviamo da una brutta prestazione, la più brutta degli ultimi anni, e dovremo fare una gara diversa. La mia squadra ha sempre mostrato determinazione e aggressività, componenti che dobbiamo mettere in campo. Poi le nostre qualità tecniche le conosciamo. È sempre una bellissima emozione la Champions League -riporta Sport.sky.it- . Abbiamo fatto una ventina di gare in Europa League, ora arriva la tanto sognata Champions. Incontriamo una delle migliori otto squadre in Europa, collaudata perché lavora da tanto tempo con lo stesso allenatore. Ha giocatori di qualità, un esordio tosto. Ma i calendari sono questi e sappiamo di dover fare una grande gara. Domani mi aspetto una prestazione diversa da quella contro la Sampdoria. La determinazione a questa squadra non è mai mancata, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto. Ci sono quest’incidenti di percorso, ma è fondamentale la reazione. Dalle sconfitte possono trarsi anche degli spunti positivi”.