Lazio, Inzaghi: “Contro il Bruges non faremo calcoli, per noi è una finale”

Domani la Lazio dopo 20 anni potrà accedere agli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’ottimo pareggio a Dortmund i biancocelesti, domani si giocano la qualificazione all’Olimpico contro il Club Brugge (ore 18.55), terzo nel gruppo F con due punti di ritardo sui capitolini, che hanno due risultati su tre per passare. Il tecnico Simone Inzaghi, ha presentato la sfida in sala stampa: “Facile a dirlo ma è la verità: domani è come se fosse una finale. Solitamente le finali le abbiamo giocate molto bene, speriamo sia così anche domani. Possiamo fare la storia del nostro club, sono vent’anni che non arriviamo agli ottavi. Avere due risultati su tre è un vantaggio ma non giocheremo per il pareggio e non faremo calcoli. Chiederò ai ragazzi di giocare con la mente libera, con la consapevolezza di essere forti e di poter battere il Bruges. Credevo fortemente di poter passare, so di allenare una grande squadra. Nonostante i nove punti in cinque partite ci manca ancora la matematica”.

La Lazio dovrebbe fare sua la partita anche perchè il Bruges non è un club quotato in Europa e non dispone di elementi di spicco. Insomma per la squadra di Lotito un vantaggio in più per tagliare uno storico traguardo in Champions League.