Lazio, Inzaghi: “Gara dispendiosa a Crotone ma contro lo Zenit serve prova di carattere”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League all’Olimpico contro lo Zenit: “La gara di domani sarà molto importante. Uno dei nostri obiettivi è passare il girone di Champions: le prime tre partite sono andate bene, domani sfideremo un avversario di qualità, servirà prova di carattere. Dovremo recuperare energie perché siamo reduci da una partita molto dispendiosa a Crotone. Siamo abituati a non essere i favoriti. Siamo cresciuti costantemente portando a casa trofei importanti, ora abbiamo avuto delle difficoltà a causa del calendario e delle defezioni. Spero di recuperare tutti gli effettivi della rosa. Sto aspettando delle risposte per quanto concerne i tamponi, sicuramente però Luiz Felipe sarà a disposizione, dovrò valutare il suo utilizzo. Conosco il valore della squadra, se non siamo in emergenza possiamo competere con tutti e possiamo dire la nostra. Peruzzi? In tutte le famiglie ci possono essere incomprensioni, sono sicuro che si possono risolvere presto.