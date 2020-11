Lazio, Inzaghi: “Ho difficoltà nel far rotare i calciatori, ma la squadra è compatta”

Momento complicato per la Lazio, alle prese con l’emergenza Covid che sembra aver preso di punta la squadra di Inzaghi. Domani i biancocelesti saranno ospiti dello Zenit nella terza partita del girone di Champions e il tecncico laziale si ritrova a fare i conti con una rosa ristretta: “Ho difficoltà di rotazione ma la squadra si è compattata – dichiara Inzaghi – , ha avuto una grandissima reazione. Avevamo e abbiamo ancora mille difficoltà post-lockdown ma i ragazzi si sono compattati e stiamo cercando di fare prestazioni importanti sapendo che siamo in un momento di difficoltà”. Prima lo Zenit, mentre domenica in campionato la Lazio si ritroverà davanti la Juventus di Pirlo: “Abbiamo ora una partita importantissima, poi ci sarà la Juventus e quindi avremo 15 giorni in cui speriamo di recuperare tanti giocatori”.