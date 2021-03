Lazio, Inzaghi: “Usciamo a testa alta. L’obiettivo è tornare in questa competizione”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Stasera era una gara rischiosa, se fossimo venuti qui per fare una gara poco seria avremmo rischiato. I ragazzi sono stati in partita, sullo 0-0 abbiamo avuto qualche buona occasione, poi abbiamo subito un gol su rigore ma ciò che contava era la prestazione. Usciamo con onore da questa competizione, ci dispiace per l’1-4 dell’andata ma qui con i campioni del mondo abbiamo giocato una buona gara. Il nostro obiettivo era quello di passare il girone, lo abbiamo fatto da imbattuti ed è un grande orgoglio. Con il Bayern sapevamo che sarebbe stata dura, avremmo potuto giocare meglio la gara di andata ma siamo orgogliosi del nostro cammino europeo. Noi siamo tornati in Champions dopo tredici anni, abbiamo fatto il primo passo e adesso l’altro è rimanere in questa competizione sapendo che c’è tanta concorrenza in Italia e che mancano 11 gare che dovremo giocare al meglio. Questi ragazzi mi hanno dato in questi cinque anni tantissimo e continuano a darmi soddisfazioni”.