Lazio-Zenit diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Lazio-Zenit si gioca oggi martedì 24 novembre 2020 alle 21.00 per la quarta giornata del girone di Champions League. Dopo il successo in campionato contro il Crotone, i biancocelsti di Simone Inzaghi cercano conferme in una sfida importantissima ai fini della superamento del gruppo di Coppa.

Lazio-Zenit, le probabili formazioni

Entrambe le squadre piuttosto condizionate dai tanti impegni e da diversi casi Covid. In casa Lazio, Inzaghi punterà ancora su Reina in porta. Luiz Felipe rientrante in difesa. Acerbi e Radu. Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva e Fares in mezzo al campo, Correa e Immobile in avanti. Dubbio Luis Alberto dopo le recenti vicende legate ad alcune dichiarazioni del trequartista. Lo Zenit si affiderà al bomber Dzyuba in avanti e al leader difensivo Lovren. Questa le possibili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

ZENIT (4-2-3-1): M. Kerzhakov; Sutormin, Lovren, Rakitskiy, Zirkhov; Barrios, Douglas Santos; Kuzyaev, Erokhin, Mostovoy; Dzyuba.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lazio-Zenit di oggi martedì 24 novembre sarà visibile in diretta su Sky ai canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Per la partita dell’Olimpico è inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset, più precisamente su Canale 5. Inizialmente doveva essere Juventus-Ferencvaros la sfida proposta dall’emittente ma successivamente vi è stato un cambio di programma e saranno i biancocelesti ad essere trasmessi live sul piccolo schermo.

La partita potrà essere vista anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire Lazio-Zenit anche in streaming attraverso Sky Go, il servizio la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web. Un’ulteriore opzione sarà rappresentata, in modalità del tutto gratuita, da Mediaset Play.