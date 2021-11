Lewandowski, 100 partite in Champions e tripletta: “Sentivo energia speciale”

Il centravanti protagonista col Bayern Monaco in Champions

Non era una sfida come le altre, quella disputata nella notte dal Robert Lewandowski col Bayern Monaco. Il bomber polacco era alla sua 100esima sfida in Champions League e non poteva trovare modo migliore per festeggiarla se non con una grande prestazione. Una tripletta - e un rigore fallito - al Benfica nel 5-2 finale dei suoi e premio di MVP della sfida. Non male per uno dei candidati principali alla vittoria del Pallone d'Oro che al termine del match ha parlato del traguardo raggiunto ai canali ufficiali della società bavarese.