Lewandowski eliminato ai gironi di Champions: non gli capitava dai tempi del Dortmund

Dopo 10 qualificazioni di fila, una delusione per il centravanti.

Redazione ITASportPress

Un curioso dato statistico arriva dopo la quinta giornata dei gironi di Champions League. In modo particolare, si parla di Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona.

Per il bomber polacco, trasferitosi in Catalogna dal Bayern Monaco, è arrivato una sorta di "prima volta". Come sottolineato dall'account che raccoglie dati curiosi Mister Chip, il calciatore è uscito dalla competizione più importante europea dopo ben 10 qualificazioni consecutive agli ottavi di finale.

Una quasi prima volta che non gli capitava dalla sua prima partecipazione al torneo quando ancora vestiva la maglia del Borussia Dortmund nel 2011-12. Per Lewandowski erano appunto arrivati ben 10 gironi superati brillantemente da protagonista e, in 9 occasioni, ulteriore passaggio anche ai quarti di finale almeno.

Insomma, il primo anno di Barcellona per il centravanti polacco non è proprio iniziato nel modo migliore. Nonostante i numeri importanti fin qui, infatti, Lewandowski sarà costretto a giocare in Europa League per provare a raggiungere migliori traguardi europei...