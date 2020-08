Lewandowski, il risveglio social del bomber con… la Champions League

Non avrebbe potuto sognare risveglio più dolce. Robert Lewandowski si è goduto ore di riposo dopo aver magicamente trionfato in Champions League col suo Bayern Monaco. Il bomber polacco ha dato vita ad un simpatico siparietto social con il club bavarese e… il trofeo appena vinto.

Lewandowski: il risveglio con la Champions League

Bayern Monaco campione d’Europa e Robert Lewandowski protagonista assoluto anche dopo la conclusione del torneo. Il motivo? Non l’ennesimo record, come quello messo a segno dopo il successo della Champions League, ma un post social in cui viene immortalato a letto proprio… con la coppa dalle grandi orecchie. “Ti ho sognata”, ha scritto l’account ufficiale del Bayern Monaco condividendo il post del suo bomber su Instagram.

Non poteva esserci mattinata migliore per l’attaccante e la società tedesca che si godono questo momento indimenticabile…