L’idea della Uefa: finale di Champions a porte chiuse

Ci sono tante ipotesi sul tavolo della Uefa in questi giorni. Ancora non si sa quanto durerà questo stop forzato e le varie federazioni in questi giorni stanno discutendo sulla fattibilità o meno dei campionati. La Uefa però è stata chiara. Prima i campionati nazionali e poi le coppe europee. Il problema resta il quando.

PORTE CHIUSE – Qualche giorno fa la Uefa aveva stabilito il 30 giugno come giorno massimo per terminare sia le competizioni nazionali sia le coppe europee, ma il dilagare della pandemia anche in altri stati europei ha costretto Ceferin a rivedere la sua posizione. Nel frattempo dall’assemblea di mercoledì tra le 55 federazioni europee sarebbe stato deciso di giocare la finale di Champions League a porte chiuse. Un’indiscrezione raccolta dall’Indipendent che però sembra non piacere a Ceferin.