Lineker rivela: “Sterling ha chiesto alla tv la partita contro il Tottenham per battere il Real Madrid in Champions”

Una finale anticipata, quella andata in scena tra Manchester City e Real Madrid in Champions League. I Citizens sono riusciti a battere, sia all’andata che al ritorno, i campioni de La Liga. Il segreto? Lo ha svelato Gary Lineker. Come riporta AS, l’ex giocatore inglese ha rivelato come un componente del club inglese, Raheem Sterling abbia chiesto alla tv BT Sports un particolare filmato che gli sarebbe stato utile per affrontare al meglio la gara con i blancos.

Sterling e il video del match contro il Tottenham

“Non so se dovrei dirlo pubblicamente”, ha detto Lineker. “Ma prima della partita contro il Real Madrid, Sterling ha contattato BT Sports per chiedere il video della partita della scorsa stagione contro il Tottenham, quella che li ha eliminati dal torneo”. Il Manchester City, infatti, nella scorsa edizione della Champions League, era stato eliminato dagli Spurs dopo aver perso 1-0 all’andata e aver vinto 4-3 al ritorno. I gol fuori casa erano stati decisivi. “Credo che Sterling l’abbia voluto vedere non solo per non commettere gli stessi errori, ma anche per ricordare quella sensazione terribile dell’essere eliminati, per non provarla più”, ha affermato Lineker.

E, a conti fatti, la mossa dell’attaccante inglese, per altro in gol contro i blancos, ha avuto successo con i Citizens che sono passati alla Final Eight e adesso se la vedranno contro il Lione.

