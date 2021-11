L’Inter batte lo Sheriff e si rimette in corsa per gli ottavi

A Tiraspol campioni d'Italia straripanti nella ripresa con tre gol

L'Inter passa sul campo dello Sheriff e ritorna padrone del proprio destino in Champions League. La squadra di Inzaghi che cercava una vittoria a Tiraspol per guadagnare il secondo posto del gruppo D ai danni dello Sheriff c'è riuscita nella ripresa con classe e determinazione. L’Inter domina il primo tempo ma non riesce a concretizzare (palo di Lautaro). Nella ripresa arrivano i gol: Brozovic sblocca il risultato, Skriniar risolve una mischia in area, Sanchez, appena entrato, chiude i giochi. Nel finale Traore accorcia. L’Inter sale a quota sette punti, due in meno del Real che comanda il raggruppamento. Sheriff fermo a 6.