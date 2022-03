L’Inter spaventa il Liverpool: vince 1-0 ma non basta. Bayern ne fa 7 al Salisburgo

Grande qualità e personalità dei nerazzurri per una impresa a metà

Non basta la vittoria con il minimo scarto all'Inter che ha vinto per 1-0 sul terreno del Liverpool. Il successe di 2-0 a San Siro fa accedere ai quarti di finale gli inglesi ma questa Inter ha spaventato i padroni di casa che però hanno colpito tre legni e sono andati vicinissimi alla rete. Il gol di Lautaro nella ripresa è stato bellissimo e quando sembrava che la formazione nerazzurro potesse rimettere in discussione la qualificazione è arrivata l'espulsione di Sanchez che ha spento l'entusiasmo. Al 75' problemi per Brozovic costretto al cambio. Al 76' terzo legno del Liverpool ancora con Salah. Poi niente più. Liverpool passa ma l'Inter esce a testa alta.