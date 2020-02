Lione, Aouar: “A Torino andiamo con fiducia e non saremo la vittima sacrificale della Juve”

Il centrocampista del Lione Houssem Aouar ai microfoni di RMC Sport ha commentato il successo contro la Juventus in Champions League: “Sapevamo di non essere i favoriti, ma abbiamo fatto una grande partita. Ci aspetta una battaglia a Torino ma non saremo la vittima sacrificale della Juventus, piuttosto andiamo con fiducia. Oggi messo tutti gli ingredienti necessari per battere la Juventus ma è solo una prima tappa, non abbiamo superato il turno. A Torino andremo con molte ambizioni. Ma prima, dovremo tornare al campionato perché abbiamo bisogno di punti”