Lione, Aulas: “Francia merita 4 squadre in Champions. Noi e Psg abbiamo eliminato Atalanta e Juventus”

In attesa di vedere se il sogno Champions League proseguirà in finale, il presidente del Lione Jean Michel Aulas ha parlato ai microfoni di Le Progres in merito al numero di club che dovrebbero partecipare alle prossime edizioni del torneo, lamentando una differenza di trattamento che non rispecchia i valori visti in campo.

Aulas: “La Francia merita 4 club in Champions”

Il vulcanico patron dei francesi non ha fatto giri di parole: “La Francia merita 4 squadre in Champions League. Abbiamo portato due squadre in semifinale (e ora una anche in finale ndr) e questo ci permette di parlare con la Uefa per richiedere questa revisione”, ha detto Aulas. “Nonostante i tanti attacchi al nostro campionato, in Francia stiamo lavorando bene. Psg e Lione hanno battuto Atalanta e Juventus, abbiamo abbastanza argomenti per portare avanti la nostra idea. Siccome la Lega francese tarda a fare questa richiesta alla Uefa, tocca a noi presidenti fare qualcosa”.

