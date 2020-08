Lione-Bayern Monaco in diretta tv e streaming, dove vedere il match di Champions League oggi

Lione-Bayern Monaco, seconda e ultima semifinale di Champions League. Si gioca questa sera mercoledì 19 agosto alle 21.00. Super match tra i francesi di Rudi Garcia, capaci di eliminare la Juventus e il Manchester City, e i tedeschi di Hans Flick reduci dalla goleada per 8-2 inflitta al Barcellona.

Lione-Bayern Monaco, le probabili formazioni

La partita tra Lione e Bayern Monaco vedrà le due formazioni provare a schierare l’undici migliore per arrivare alla finale. I francesi andranno in campo con Lopes, Denayer, Marcelo e Marcal in difesa. Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar e Cornet in mezzo. Depay e Dembele in avanti. La risposta dei campioni tedeschi arriva con Neuer in porta. Kimmich, Boateng, Alaba e Alphonso Davies in difesa. Goretzka e Thiago Alcantara in mezzo al campo. Gnabry, Muller e Perisic dietro l’unica punta Lewandowski.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La semifinale di Champions League che vedrà opposte Lione e Bayern Monaco, come detto, si giocherà questa sera mercoledì 19 agosto all’Estádio José Alvalade di Lisbona. La gara si giocherà ovviamente a porte chiuse, il fischio d’inizio è programmato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 ma anche dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e al numero 472 del digitale terrestre, su Sky Sport Football al numero 203 del satellite e su Sky Sport al canale numero 251 del satellite.

La sfida tra Lione-Bayern Monaco potrà essere vista anche in live streaming. Gli abbonati a Sky potranno godere dello spettacolo della Champions League anche su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet attraverso Sky Go. Per quanto concerne i non abbonati, ci sarà la possibilità di guardare la gara su Mediaset Play ma anche tramite da Now Tv, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti offerti.

L’EX COMPAGNA DI UN CALCIATORE MANDA IN TILT IL WEB