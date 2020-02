Lione, Garcia carica i suoi: “Juventus? Favorita, ma non sempre vince la migliore…”

In casa Lione è già clima Champions League. In vista della sfida di Coppa contro la Juventus della prossima settimana, il tecnico francese Rudi Garcia ha commentato ai microfoni di Sky Sport la gara contro i bianconeri e le vicende più calde in ottica del torneo.

GARA – “Missione impossibile? Hanno quasi ragione, ma è il quasi che può fare la differenza. La Juve è strafavorita, sono una grande squadra che ho conosciuto da vicino in Italia: quando sono arrivato io avevano già vinto due scudetti consecutivi, poi ne hanno conquistati altri sei. La Juve è una grande squadra con grandi giocatori, ancora di più dopo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo, un calciatore mondiale. Non sempre però nel calcio vince il migliore. Sappiamo che loro sono strafavoriti, ma vogliamo fare l’exploit. Vogliamo uscire a testa alta da queste due partite contro la Juve”, ha detto Garcia che poi sulle altre squadre ha aggiunto: “L’Atalanta? Ha buone chance per qualificarsi ai quarti. L’Atalanta, così il Borussia Dortmund che ha sconfitto il Psg e l’Atletico Madrid che ha battuto il Liverpool: sono tutti esempi da seguire”.