Lione, Garcia: “La Juventus è un’istituzione. Ronaldo? Tra i migliori del pianeta”

Mercoledì sera il Groupama ospiterà la Juventus. La casa del Lione è pronta a far tremare i bianconeri che troveranno una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Rudi Garcia. L’ex allenatore della Roma non ha esattamente un bel ricordo della Juventus. Memorabile il gesto del “violino” durante un Juventus-Roma allo Stadium. Il tecnico francese in conferenza stampa ha analizzato la situazione in casa bianconera: “Abbiamo studiato la Juventus negli ultimi giorni, ritrovo i principi del Napoli di Sarri, dell’Empoli di Sarri. E’ un tecnico preciso dal punto di vista tattico. La Juventus è un’istituzione e non ci sono cambiamenti profondi dal cambiamento di tecnico”.

RONALDO – “Non lo conosco, ma è un grande professionista. Lavora più degli altri, prima e dopo le sedute. E’ interessante per il calcio avere giocatori così, è tra i migliori del pianeta ed è bello averlo contro anche se cercheremo di fargli creare pochi problemi. Non c’è un piano anti Ronaldo, i problemi vanno risolti a proposito di tutti i loro campioni”.

CORONAVIRUS – “In che modo dovrei tenerne conto? Sulla preparazione? Sui tifosi? No, assolutamente, non ci abbiamo pensato. E’ un argomento grave ma serve lasciare a chi è abilitato la cura di preoccuparsene. Vedremo se i tifosi ci saranno o no, noi pensiamo alla partita”.