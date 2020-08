Lione, Garcia: “La vittoria è arrivata dalla panchina ma noi superiori tatticamente al City”

L’allenatore del Lione Rudi Garcia qualificato per le semifinali di Champions League dopo aver battuto il Manchester City, ha detto: “Sono orgoglioso dei miei giocatori. Abbiamo creduto in noi, sapevamo di giocare contro una grande squadra, e che non eravamo favoriti. Siamo riusciti a qualificarci segnando tre gol al City subendone solo uno. Tutto questo è dovuto prima di tutto allo spirito di squadra. Moussa (Dembélé) era deluso per non partire dall’inizio, ma come gli avevo detto, sarebbe stato molto importante il suo contributo durante il match e così’ è stato. La vittoria è arrivata dalla panchina, come in precedenza. Con Pep (Guardiola), devi aspettarti tutto. Sapevamo che lui poteva inventare qualcosa per metterci nei guai. Ma alla fine penso che abbiamo vinto la battaglia tattica. Stasera non voglio parlare del Bayern ma siamo solo in semifinale, abbiamo ancora dei passi da fare”.