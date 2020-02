Lione, Garcia: “Non abbiamo ancora fatto nulla”

E’ un Rudi Garcia soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria sulla Juventus. Queste le parole dell’allenatore francese: “C’è la consapevolezza che abbiamo fatto una buona partita. Non prendere gol è sempre importante e abbiamo sofferto contro una grande squadra composta di ottimi giocatori. Per certi versi mi è piaciuto che la squadra abbia sofferto e che la squadra abbia tenuto il gol del vantaggio. Dovevamo adattarci alle varie fasi di gioco. Nei primi 10 minuto siamo stati timidi, poi abbiamo preso coraggio. Nel secondo tempo non era previsto soffrire così. Siamo solo all’intervallo delle due partite, non abbiamo ancora fatto nulla”.