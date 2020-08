Lione, Garcia: “Più riposati, ma ci manca il ritmo partita. Vogliamo passare”

Dopo l’1-0 conquistato all’andata, il Lione vuole togliersi una grande soddisfazione ed eliminare la Juventus di Maurizio Sarri. In conferenza stampa Garcia ha rimarcato l’assenza di ritmo partita nelle gambe dei suoi giocatori.

LE PAROLE DI GARCIA

Queste le parole dell’ex allenatore della Roma: “E’ tutto nelle nostre mani, dobbiamo giocarci la qualificazione ai quarti. Protocollo? Ci sono pro e contro, diciamo che giocando quattordici partite può rimetterti in pista, ma questo magari rende più stanca la Juventus che ha vinto lo scudetto. Non bisogna più pensare comunque che loro sono stanchi, a noi manca il ritmo ma ci presentiamo qua in vantaggio e l’ultima prestazione in Coppa di Lega ha dimostrato che siamo in buone condizioni. Il protocollo? Conferenza surreale, mi sembra di essere in un gioco. Mi rendo contro che la situazione richiede tutte le misure”.