Lione, il presidente Aulas sul ritorno con la Juventus: “Non escludo campo neutro per la Champions”

Un 1-0 da difendere in ogni modo. Il Lione è chiamato all’impresa contro la Juventus nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una gara che dovrebbe essere giocata a Torino ma vista l’emergenza per il coronavirus non sono escluse sorprese.

E tale dubbio arriva dalle parole del presidente del club francese Jean Michel Aulas che dopo la partita contro il Saint Etienne in campionato, parlando ai media locali ha detto: “Deciderà ala UEFA dove giocheremo. Ci sono nuovi elementi da valutare perché la squadra Under 23 della Juve è stata messa in quarantena perché sono preoccupati per quattro giocatori. E le riserve si allenano con la prima squadra. Vedremo cosa succederà: aspetto di sapere cosa dice la Uefa. Spero arrivino buone notizie e, nel peggiore dei casi, non si può escludere che si giochi in campo neutro”, ha concluso Aulas.