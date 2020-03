Lione, il presidente verso la gara con la Juventus: “Si giocherà a Torino a porte chiuse, anche se…”

C’è tanta incertezza sulle prossime sfide di Champions League. Dopo l’annuncio in merito a Barcellona-Napoli, ecco le parole del presidente del Lione in vista della gara contro la Juventus.

Intervenuto in occasione dell’evento “BFM Business“, il presidente del club francese Jean Michel-Aulas si è soffermato sulla sfida di ritorno con i bianconeri valevole per l’accesso ai quarti di finale di Champions League, gara che dovrebbe disputarsi in Italia, a Torino: “Per ora è previsto che la gara si disputi a porte chiuse, ma ogni giorno emergono informazioni differenti. L’Italia ha fermato le partite di campionato, ma mi pare che le gare internazionali non siano contemplate. Pertanto la sfida di ritorno a Torino si giocherà. Sicuramente si giocherà a Torino o, nel peggiore dei casi, erano stati fatti dei piani per giocare a Malta a porte chiuse: siamo nell’indecisione più totale”.