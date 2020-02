Lione-Juventus, il club francese contro i post ritenuti offensivi sui social network: il comunicato

Niente post social offensivi o ritenuti pericolosi. Lione-Juventus sarà tenuta sotto controllo anche in ottica social network. Lo ha comunicato il Lione attraverso un comunicato ufficiale inoltrato nelle scorse ore. La gara di Champions League contro i bianconeri, valida per gli ottavi di finale d’andata del torneo, sarà vissuta anche sotto un altro aspetto, quello social.

Il Lione ha, infatti, reso noto che “Il club presenterà un reclamo per tutti i contenuti pubblicati o condivisi sui suoi social network che possano costituire insulto, diffamazione, minaccia, molestie o incitamento a odio o violenza. È nostro dovere mobilitarci per combattere la discriminazione e l’odio, online e sul campo”. Secondo l’emittente RMC Sport, questo provvedimento è stato preso al fine di tutelare il tecnico Rudi Garcia, il presidente Aulas e i giocatori in seguito a recenti meme pubblicati online.