Lione, Juventus nel mirino: si torna in campo con vista Champions

Campionato interrotto e tutto il tempo di pensare unicamente alla Champions League. Il Lione vuole preparare al meglio la gara contro la Juventus in coppa. Difendere il risultato dell’andata e andare avanti, anche con sorpresa, nella competizione.

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il Lione avrebbe previsto il ritorno al centro sportivo per gli allenamenti per lunedì 8 giugno. Un modo per consentire alla squadra di ritrovare la forma gradualmente in vista del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions contro la Juventus che potrebbe avere luogo a Torino il 7 o l’8 agosto. Dopo l’1-o dell’andata, la squadra di Rudi Garcia vuole completare l’opera.