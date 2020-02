Lione-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 26 febbraio

Lione-Juventus, si gioca oggi 26 febbraio 2020 alle 21.00 il match valido per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di Sarri cercano un risultato positivo in trasferta per affrontare al meglio il ritorno in casa.

Lione-Juventus, le probabili formazioni – Padroni di casa con qualche defezione di lungo corso. Sarà Lopes a difendere i pali della porta. Nel 3-5-2 di Garcia attenzione ad Aouar e Tousart in mezzo al campo. Attacco affidato a TokoEkambi e Dembelé. La Juventus si affida a Dybala, Cuadrado e Cristiano Ronaldo in avanti. Pjanic dovrebbe aver recuperato e verrà schierato con Bentancur e Rabiot in mezzo. In difesa davanti a Szczesny spazio e De Ligt e Bonucci anche se salgono le quotazioni di Chiellini, almeno per uno spezzone di gara.

Lione-Juventus streaming e diretta tv – Il match Lione-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.