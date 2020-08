Lione, Karl Toko Ekambi sfida il Manchester City: “Nessuno scommetteva su di noi contro la Juventus. Possiamo ripeterci…”

Karl Toko Ekambi, attaccante del Lione, è tornato sul match contro la Juventus e ha parlato anche della sfida contro il Manchester City che vale la semifinale di Champions League. Il giocatore camerunense, riporta Manchester Eveninig News, non si è tirato indietro sul prossimo avversario e ha sfidato tutto l’ambiente citizens.

Ekambi: “Non siamo la squadra di Pollicino. Possiamo vincere”

“Abbiamo eliminato la Juve, possiamo farlo anche col City”, questo in sintesi il messaggio di Karl Toko Ekambi in vista della semifinale di Champions League contro gli inglesi allenati da Pep Guardiola. “Non siamo certo la squadra di Tom Thumb (Pollicino ndr). Nessuno scommetteva sul nostro passaggio contro la Juventus e invece siamo qui. Siamo molto determinati, soprattutto quando si tratta di affrontare grandi squadre. Possiamo farcela. Noi giocheremo per vincere e passare il turno. Siamo nelle migliori squadre d’Europa e faremo il nostro gioco. Sappiamo il loro valore ma faremo il nostro per vincere”.

