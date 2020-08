Lione, Lopes: “Abbiamo eliminato una grande squadra”

Il Lione elimina la Juventus agli ottavi di Champions e vola così alle Final8 di Lisbona. Inutile la vittoria 2-1 in casa dei bianconeri dopo l’1-0 incassato in Francia.

LE PAROLE DI LOPES

Queste le sue parole a RMC Sport: “Sapevamo di avere le risorse per segnare un gol qui. Poi siamo stati molto forti e uniti per non subire questo terzo gol. Non siamo stati premiati venerdì scorso, oggi siamo ricompensati per tutti i nostri sforzi dalla ripresa. Mettiamo fuori una squadra con grandi nomi. Sappiamo che, quando pensiamo collettivamente, veniamo ricompensati. È tempo di festa, ma è ancora misurato. Sappiamo cosa vogliamo, sappiamo dove vogliamo andare. In un gioco tutto è possibile. Abbiamo l’ambizione di andare lontano. Abbiamo il diritto di vedere più in alto, anche se in molti non ci credono. Ci crediamo. Per arrivare alla fine, ci saranno solo grandi sulla nostra strada. Vedremo a Lisbona”.