Lione, Marcal: “A porte chiuse con la Juventus? Per noi potrebbe essere un vantaggio…”

Dopo la vittoria per 1-0 nella gara di andata, il Lione, nella serata di martedì 17 marzo, farà visita alla Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una gara che dovrebbe disputarsi a Torino a porte chiuse, anche se in questi giorni, a causa dell’emergenza Coronavirus, non sono esclusi cambiamenti di programma. Della sfida, in conferenza stampa, ha parlato il difensore dei francesi Fernando Marcal.

VANTAGGIO – “Giocare a porte chiuse è un po’ strano, non avere i tifosi è una grossa perdita, per noi sono il dodicesimo uomo in campo. Giocare a Torino senza i supporter bianconeri, per noi, potrebbe essere un vantaggio”.