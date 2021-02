Lipsia-Liverpool diretta e streaming Champions League: dove vedere il match oggi

Lipsia-Liverpool di Champions League si gioca oggi, martedì 16 febbraio 2021 alle ore 21.00. I tedeschi di Nagelsmann sfidano gli inglesi di Klopp per gli ottavi di finale d’andata del torneo. Gara molto sentita da entrambi gli allenatori e dalle squadre che vivono momenti ben diversi tra loro.

Lipsia-Liverpool, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per gli allenatori che dovrebbero optare per i seguenti 22 dall’inizio:

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Manè.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lipsia e Liverpool si sfideranno oggi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. La partita si giocherà in campo neutro, alla Puskas Arena di Budapest a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. L’arbitro sarà lo sloveno Slavko Vinčić. La gara di ritorno si giocherà tra tre settimane a Liverpool.

Come tutte le sfide di Champions League, sarà Sky a trasmettere Lipsia-Liverpool in diretta esclusiva. Non è infatti prevista trasmissione in chiaro sulle reti in tv. Il canale di riferimento per la partita tra i tedeschi e gli inglesi sarà Sky Sport Football, 203 del satellite. Il match potrà essere seguito anche sul canale 253 del satellite, 486 del digitale.

Lipsia-Liverpool sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l’app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su Now TV, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.