Lipsia-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla

Lipsia-Manchester City si gioca oggi, mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 21. Il match è valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League .

Padroni di casa del Lipsia che devono fare i conti con qualche assenza. Rose dovrebbe fare a meno di Dani Olmo e Diallo. Per questo si cercheranno soluzioni alternative. Szoboszlai, Forsberg e Werner dovrebbero agire alle spalle dell'ex Milan André Silva.

Diverso il discorso del Manchester City di Guardiola che vive un buon momento in Premier League e che vuole andare più avanti possibile anche in Champions. Mahrez, Haaland e Grealish dovrebbero formare il tridente titolare Citizens.

La partita tra Lipsia e Manchester City si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia mercoledì 22 febbraio alle 21.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201) Sky Sport Football (numero 203). Non è invece prevista la trasmissione in chiaro.