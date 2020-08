Lipsia, Nagelsmann: “Il Psg è stato più forte, dobbiamo accettare la sconfitta”

Il sogno europeo del Lipsia termina in semifinale. La squadra allenata da Nagelsmann non può nulla contro il talento del PSG che liquida i tedeschi con un netto 3-0.

LE PAROLE DI NAGELSMANN

Queste le sue parole nel post partita: “Dobbiamo accettare ciò che è successo. Non abbiamo iniziato come volevamo, e abbiamo perso fiducia. I gol subiti sono arrivati per errori nostri: loro sono di un livello altissimo, molto tecnici e veloci. Nella ripresa abbiamo forse iniziato meglio, ma non li abbiamo pressati come volevamo. I ragazzi ci hanno provato fino all’ultimo. Abbiamo avuto qualche occasione con Sabitzer, ma il PSG oggi è stato più forte. Partite così possono capitare: abbiamo fatto una grande partita con l’Atlético, oggi forse abbiamo fallito su alcuni dettagli. Non è sicuramente una delusione, loro sono riusciti ad indirizzare la partita nella loro maniera”.