Lipsia, Nagelsmann: “L’abbiamo vinta grazie al nostro stile offensivo”

Il tecnico del Lipsia Nagelsmann commenta a caldo il quarto di finale contro l’Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DEL MISTER TEDESCO

“Ho battuto uno dei migliori tecnici al mondo siamo stati un po’ fortunati in occasione della seconda rete ma bravi a trovare lo spazio giusto. In Champions poteva succedere di tutto l’importante era creare più occasioni possibili ma avevamo le idee chiare. E il primo gol è stato molto bello. Credo che il nostro stile di calcio offensivo abbia fatto la differenza. Ci siamo concentrati principalmente sull’attacco”.

“È stata un’ esperienza fantastica. Se arrivi in semifinale sogni anche la finale, penso sia normale. Da domani inizieremo a pensare al PSG un’altra squadra fortissima con tantissimi campioni ma proveremo. Sinceramente non posso dire cosa proverò nel giocarla, non ci sono mai arrivato sinora”.