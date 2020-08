Lipsia-Psg in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lipsia-Psg, si gioca oggi martedì 18 agosto alle 21 la prima semifinale di Champions League tra i tedeschi e i francesi. La sorpresa della competizione sfida i parigini, reduci dal successo in extremis contro l’Atalanta. Il giovane Nagelsmann contro il più esperto Tuchel.

Lipsia-Psg, le probabili formazioni

Squadra fatta per quanto riguarda il Lipsia. I tedeschi scenderanno in campo con Gulacsi in porta, Klostermann, Upamecano, Halsenberg in difesa. Laimer, Sabitzer, Kampl e Angelino in mezzo al campo. Dani Olmo agirà nel tridente offensivo con Poulsen e Nkunku. I campioni di Francia risponderanno con Sergio Rico tra i pali a causa del problema fisico occorso a Keylor Navas. Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe e Bernat in difesa. Herrera, Gueye e ancora Marquinhos in mezzo al campo. Di Maria, di ritorno dalla squalifica, in avanti con Mbappé e Neymar.

LIPSIA (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Poulsen, Nkunku.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Lipsia-Psg si giocherà come detto oggi martedì 18 agosto alle ore 21. Come tutte le gare della Final Eight di Champions League, anche questo match si giocherà a Lisbona, allo stadio Da Luz. La semifinale di Champions League tra Lipsia e Psg è un’esclusiva Sky che trasmetterà live l’evento. L’emittente satellitare darà modo di vedere la sfida in tv ai canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e al numero 472 del digitale terrestre e su Sky Sport Football al numero 203 del satellite. Lipsia-Paris Saint-Germain potrà essere vista anche in streaming con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l’app ufficiale utilizzabile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now Tv registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

