Lipsia, Upamecano: “Nagelsmann ci ha indicato la strada giusta per battere l’Atletico”

Dayot Upamecano difensore del Lipsia, è stato eletto migliore in campo nel match di Champions contro l’Atletico Madrid. Ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria contro gli spagnoli il francese ha detto: “Siamo tutti molto contenti. Era la partita che dovevamo giocare e ce l’abbiamo fatta! Adesso siamo in semifinale. Faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile. Prima della partita l’allenatore Nagelsmann ci diceva di non avere paura, che dovevamo essere liberati, che era una partita come le altre. Ci ha dato fiducia e abbiamo seguito i suoi suggerimenti per battere l’Atletico. PSG? È il club più grande della Francia, ci aspettiamo una grande partita. Cercheremo di dare tutto per ottenere la vittoria ”.