Lispia-Tottenham streaming e diretta tv Champions League, dove vedere il match oggi 10 marzo

Champions League, si gioca oggi 10 marzo alle 21.00 Lipsia-Tottenham valevole per la gara di ritorno della competizione. Tedeschi avanti dopo l’1-0 dell’andata sulla squadra di José Mourinho chiamata al riscatto. Dopo l’eliminazione dalla FA Cup gli Spurs sono chiamati ad uno scatto d’orgoglio nel torneo più prestigioso d’Eurpopa.



Lipsia-Tottenham, le probabili formazioni – Padroni di casa allenati dal promettente Nagelsmann che schiera la squadra con il 3-4-1-2. Gulacsi in porta difende i pali. Mentre Schick e Werner guidano l’attacco. Il Tottenham di Mourinho cerca la riscossa con Lamela, Lo Celso e Dele Alli. In dubbio l’unico vero attaccante a disposizone Bergwin. In porta ci sarà Lloris mentre in difesa Aurier, Sanchez, Alderwireld e Davies.

